فيديو| قبلات متبادلة بين أحمد الفيشاوي وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الفيشاوي في الفيديو رفقة زوجته ندى كامل، خلال تواجدهما بأحد الأماكن الساحلية، كما حرص الفيشاوي على إهدائها قُبلة على خدها، لتبادله بقبلة مثلها.

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وعلق الفيشاوي على الفيديو "بستغل الإجازة أحسن استغلال".

من ناحية أخرى، عرض مؤخراً لـ"الفيشاوي" فيلم "الحارث" عبر منصة شاهد الإليكترونية.

فيلم "الحارث" من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمره، عمرو عبدالجليل، اسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول. إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين.