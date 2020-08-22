إيرادات الجمعة.. "Black Water: abyss" في الصدارة و"Ava" بالمركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الجمعة 21 أغسطس، فيلم "black water abyss" بعد تحقيقه 47 ألفًا و146 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 31 ألفًا و955 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Peninsula" وبلغ إيراده 31 ألفا و454 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 24 ألفا و504 جنيهات.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Ava" بطولة Jessica Chastain، بعد تحقيقه 23 ألفًا و958 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 21 ألفا و932 جنيها، فاز بالمركز السابع فيلم "live" محققًا 17 ألفا و647 جنيهًا.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 13 ألفا و611 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "My Spy" محققًا 12 ألفا و539 جنيهًا، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم "The Call Of The Wild" بطولة Toby Kebbell، والذي حقق 8 آلاف و607 جنيهات.