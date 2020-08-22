نشر الفنان علي ربيع صوره له برفقة كل من هنا الزاهد وجيسي عبده من عرض مسرحيته الجديده "صباحيه مباركة"، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
وعلق قائلًا : " نورتو المسرحية.. يااه
مسرحية "صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، صميدة، جابر فراج، هاني فاروق، ضحى نصرالدين، آلاء علي، نيرة عارف، علي المصري، مصطفى ناجي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب حضورهم "صباحية مباركة.. علي ربيع لهنا الزاهد وجيسي : فكرتوني بسك على اخواتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.