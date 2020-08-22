عقب حضورهم "صباحية مباركة.. علي ربيع لهنا الزاهد وجيسي : فكرتوني بسك على اخواتك

نشر الفنان علي ربيع صوره له برفقة كل من هنا الزاهد وجيسي عبده من عرض مسرحيته الجديده "صباحيه مباركة"، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وعلق قائلًا : " نورتو المسرحية.. يااه

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فكرتوني بسك علي اخواتك"، وكان شارك الثلاثي في بطوله مسلسل "سك على اخواتك" عام 2018 للمخرج وائل إحسان، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

مسرحية "صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، صميدة، جابر فراج، هاني فاروق، ضحى نصرالدين، آلاء علي، نيرة عارف، علي المصري، مصطفى ناجي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي.