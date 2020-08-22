الأحد.. فريق أوركسترا حياة يُحيي حفلًا بساقية الصاوي

يُحيي فريق "أوركسترا حياة" حفلًا موسيقيًا غنائيًا فى ساقية عبدالمنعم الصاوي، على مسرح النهر مساء الأحد المقبل 30 من أغسطس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.

يشار إلى أن "أوركسترا الحياة" يضم مجموعة من الأصوات الشبابية بقيادة الدكتورة أمل جمال، ويقدم الفريق مجموعة منوعة من الأغانى القديمة والحديثة.

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بدأت فكرة "أوركسترا الحياة" - التي تعد الأوركسترا

الأكبر في الوطن العربي - كما ذكرت الدكتورة أمل جمال مع مسابقة "إبداع" في 2014، بـ50 عازفًا، حتى وصلت في هذا العام إلى 525 عازفًا ومطربًا وكورالًا من شباب الجامعات الخاصة والحكومية من مختلف المدن والمحافظات.