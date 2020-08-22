السبت.. أميرة البيلي تُحيي حفلًا شعريًا جديدًا بساقية الصاوي

تستعد الشاعرة الشابة أميرة البيلي، لإحياء حفل شعري جديد بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك يوم السبت المقبل 29 من أغسطس الجاري، على مسرح قاعة النهر، في تمام الساعة الرابعة مساءً.
من المقرر أن تقدم أميرة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشعارها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
يذكر أن أميرة البيلي مواليد الإسكندرية، استمرتفي تطوير أسلوبها في الكتابة والإلقاء وتميزت في الفترة الأخيرة بأسلوبها الخاص، واستطاعت أن تصل لقلوب الناس، وحققت رد فعل كبيرًا، وقد حققت قاعدة جماهيرية كبيرة عن طريق القصائد المسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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