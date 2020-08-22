غادة عادل: فيلم الخطة العامية تجربة كوميدية بعيدة عن الاستخفاف

أعربت الفنانة غادة عادل عن سعادتها بالتواجد في فيلم "الخطة العامية" المقرر عرضه قريبا، لافتة إلى أن الفيلم تجربة سينمائية كوميدية بعيدة عن الاستخفاف.



وقالت عادل -في تصريح اليوم السبت- "إن أحداث الفيلم تجري في إطار كوميدي قائم على المواقف المضحكة بعيدا عن الاستخفاف، حيث يتحدث عن عصابة تخطط لسرقة أحد

البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية.



وأكدت أن العمل سيكون مفاجأة للجمهور، لافتة إلى أن العامل الأساسي لقبول المشاركة في أي عمل فني هو الدور الجيد والمناسب لها والذي تخرج منه مستفيدة.

وأشارت إلى أنها تنتقي أدوارها بشكل جيد

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وتفضل تقديم الشخصيات والأدوار المختلفة عليها والتي تسمح لها بتقديم أداء مختلف.



وتدور أحداث الفيلم حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص يدّعون أنهم مكفوفون، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.



واقترب فريق عمل الفيلم "الخطة العامية"، من نهاية تصوير مشاهده ليدخل مرحلة المونتاج للحاق بالموسم الصيفي.



يشارك في بطولة الفيلم: علي ربيع، وعمرو عبدالجليل، ومحمد عبدالرحمن، وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كنزو، وإخراج معتز التوني.