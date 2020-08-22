ملك زاهر عن مسرحية علاء الدين: فخورة إن العرض ده في بلدنا

نشرت الفنانه ملك احمد زاهر مجموعة صور برفقة أسرتها أثناء حضورهم مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز، عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت ملك على الصور قائلة : "بجد من أحلى العروض اللي شوفتها فحياتي كلها.. كم الإبداع اللي فيها غير طبيعي من استعراضات لغناء لملابس لإضاءة لحركة لإخراج طبعًا وأخيرًا وليس آخرًا التمثيل بداية من أحمد عز وتارا عماد ومحمد ثروت ومحمد

جمعة وكريم عفيفي وسامي مغاوري وهشام إسماعيل لغاية الوجوه الجديدة كلكم بموت فيكم بجد حاجة رهيبة و خطيرة".

وتابعت : "كل الكلمات اللي فالدنيا متكفيش بجد أنا مبهورة لأبعد الحدود وفخورة إن العرض ده هنا في بلدنا عشان بجد هو لا يقل عن أي عرض مسرحي في لندن أو برودواي بجد من قلبي مبروك و شكرًا

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أستاذ مجدي الهواري على المسرحية المشرفة دي وشكرا للأساتذة الممثلين المبهرين اللي أمتعونا حقيقي بالإستعراضات والغناء والتمثيل طبعًا ".

يذكر أن "علاء الدين" مسرحية استعراضية كوميدية، وتعتبر التجربة المسرحية الأولى للنجم "أحمد عز" الذي يقدم شخصية "علاء الدين"، في حين تؤدي تارا عماد شخصية "ياسمينا"، ويلعب الفنان الكوميدي محمد ثروت دور "الجني".

جدير بالذكر أن العرض إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، إسلام إبراهيم، تأليف ورشة عمل وهم "حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، محمد طلعت، أحمد شيكو".