هند عاكف والشاعر يشاركان بمبادرة من أجل بيروت



شاركت الفنانة هند عاكف والإعلامي الكبير جمال الشاعر في تقديم فقرات "وطن واحد إعلام واحد من أجل بيروت" التي أطلقها اتحاد المنتجين العرب برئاسة إبراهيم أبو ذكري.

وضمت الاحتفالية نخبة كبيرة من المتخصصين لعرض الأراء ووجهات النظر بشأن انفجار مرفأ بيروت وسبل تقديم الدعم والمساعدة للشعب اللبناني.

وقال أبوذكري إن تنظيم الحدث يأتي في إطار الدور

الكبير الذي يقوم به اتحاد المنتجين العرب في جميع الاحداث التي تمر بها الدول العربية الشقيقة والتضامن والدعم الكامل لها ، لافتا إلى أن مبادرة "وطن واحد إعلام واحد من أجل بيروت" جاءت في إطار دعم دولة لبنان الشقيقة وتضامنا مع الشعب اللبناني حيث تم عرض رؤية الضيوف وطرح سبل لم الشمل اللبناني للحفاظ علي بيروت وعودتها أفضل مما كانت.وأوضح أبو ذكري أن الاتحاد يقدم المساعدات اللازمة للشعب اللبناني ، حيث أطلق مبادرة تبرعات لصالح بيروت، كما وصل وفد إعلامي إلى بيروت هذا الأسبوع تضامنا مع لبنان.وشارك في المبادرة عدة دول عربية شقيقة، ومن ضيوف الفقرات اللواء طارق المهدي، الإعلامي خالد المجرشي الأمين العام المساعد لاتحاد المنتجين العرب ومجموعة كبيرة من الساسة والشخصيات العامة.