ثقافة مطروح تواصل عروضها الفنية ببرنامج صيف ٢٠٢٠

يتألق مسرح قصر ثقافة مطروح بإبداعات فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة ببرنامج صيف ٢٠٢٠، حيث استضاف المسرح فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية فى عرضها لليوم الثانى تحت قيادة الفنان أحمد الأشقر.
وقدم فريق مصطفي كامل مجموعة متنوعة ومميزة من الأغانى منها "بعيد عنك، على اللىجرا، أما براوه" حضر الحفل مجموعة من رواد قصر الثقافة وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور.
اقامت المواقع الثقافية التابعة للفرع عدد من الأنشطة الثقافية والفنية التىتبث أونلاين منها أمسية شعرية لنادى أدب مطروح قدمها الشاعر محمدالأنور، الشاعرة إيمان عبدالله، حيث ألقى الشاعران خلال الأمسية مجموعة من القصائد الشعرية المميزة.
كما قدمت ورشة التشكيل بالمثلث الجزئين الثانى والثالث لذوى الاحتياجات الخاصة أونلاين تحت إشراف الفنانة نهلة عبدالفتاح وأوضحت من خلالها طرق الرسم والتشكيل باستخدام المثلث بصورة سلسة ومبسطة لأطفالنا من ذوى الاحتياجات الخاصة.
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