لدعم "الكسالى"... جامعة ألمانية تخصص منحة مالية غريبة

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

المعروف عن الجامعات هو أنّها تكافئ الأشخاص المجدين والمجتهدين، لكن جامعة “الفنون الجميلة” الألمانية في مدينة هامبورغ فاجأت الجميع بعدما أعلنت عن تخصيص منحة مالية للـ”كسالى” في حال تمكنوا من إقناع اللجنة بأنهم لن ينجزوا شيئاً، وهو أمرٌ وُصف بالغريب.

ووفق صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، ينبغي على المتقدمين لهذه المنحة (1600 أورو) تحديد مجالات “الكسل” التي يبدعون فيها بالتقاعس والخمول.

وتضم الاستمارة أربعة أسئلة وهي: ما هو الشيء الذي لا تريد القيام به؟ وما المدة التي تريدُ فيها الإعراض عن القيام بهذا الأمر؟ وما الذي يجعلك لا تقوم به على وجه التحديد؟ ولماذا تعتبر نفسك الشخص الأنسب لعدم القيام بهذا الأمر؟

تحديد مجالات “الكسل” التي يبدعون فيها بالتقاعس والخمول.

وقال المهندس والمختص في نظرية التصميم، فريدريش فون بوريس، وهو صاحب المبادرة، إن عدم القيام بشيء ليس بالأمر بالغ السهولة. وأوضح في تصريح مثير أن هذه المنحة تركز على “نشاط اللانشاط”.

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وتابع قائلاً: “فإذا قلت مثلاً إنك لن تتحرك طوال أسبوع، فهذا مذهل جدّاً، أما إذا اقترحت أن تظل بدون حركة ولا تفكير في هذه المدّة، فربما يكون الأمر أفضل”.

وأضاف الأكاديمي الألماني أن هذا البرنامج مستلهم من النقاش الذي يثار بشأن النجاح في المجتمع وما يحوم حوله من تناقض.

وشدد على أن هذه المنحة ليست بالمزحة بل تجربة جدية، أي “كيف تحدث انقلاباً في مجتمع تقوم بنيته على تحقيق الإنجازات”.