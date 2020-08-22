تراند اليوم : موقف إنساني يجمع بين تايلور سويفت وطالبة برتغالية

ظهرت المغنية الأمريكية تايلور سويفت في موقف إنساني أثار إعجاب الملايين، حين تبرعت بأكثر من 23 ألف جنيه إسترليني (30 ألف دولار) لطالبة برتغالية تعيش في بريطانيا.

وجاء ذلك بعد أن اكتشفت تايلور سويفت صفحة على الإنترنت تسعى للحصول على تبرعات لمساعدة الطالبة في تمويل الحصول على درجة جامعية في الرياضيات.

وقالت الفنانة الحائزة على جائزة جرامي إن قصة فيتوريا ماريو ألهمتها، خاصة جهودها وتفانيها في سعيها لجمع 40 ألف جنيه إسترليني لتغطية تكاليف الإقامة والمعيشة أثناء دراستها للرياضيات في جامعة وارويك.

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وكتبت ماريو، التي قالت إنها وصلت إلى بريطانيا وهي غير قادرة على التحدث باللغة الإنجليزية قبل 4 سنوات، على صفحتها الخاصة بجمع التبرعات أنها حققت أعلى الدرجات في امتحانات المدرسة وحصلت مؤقتا على مكان في وارويك.

لكنها لم تكن مؤهلة للحصول على قروض أو منح بسبب وضعها بصفتها مهاجرة ولم تكن أسرتها في وضع مالي يسمح لها بإعالتها. وقالت إن عائلتها تؤمن دائما أنه إذا كان بإمكانك الحصول على تعليم جامعي في المملكة المتحدة “فستظل متميزا مدى الحياة”.