تراند اليوم : اتفرج – أحمد الفيشاوي ومراته مقضيينها “بوس” في العربية

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه بفيديو جديد من إجازته التي يقضيها بصحبة زوجته ندى الكامل، وكثيرا ما اعتاد الفيشاوي مشاكة متابعيه مزاحه مع زوجته.

وكان الفيشاوي وزوجته يتبادلان القبلات، حيث فاجأها أنه يصور على طريقة الفيديو وليس صورًا، وعلق عليه قائلًا: “بستغل الإجازة أحسن استغلال”.

ويعمل الفيشاوي حاليًا على تصويره فيلمه “30 مارس”، مع دينا الشربيني الذي بدأ العمل عليه منذ شهر يوليو الماضي، وهو في أماكن متفرقة وليس فقط مدينة الإنتاج الإعلامي.

وانضمت له مؤخرًا الفنانة نيللي كريم بدور ضيفة شرف، حيث أعلن الفيشاوي عن مشاركة نيللي من خلال نشره مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بـ”انستجرام”، وعلق قائلًا: “نيللي كريم ووليد فواز وأحمد خالد صالح في كواليس فيلم 30 مارس”.

ويشارك في فيلم “30 مارس” عدد كبير من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي، أحمد خالد صالح، صبري فواز،خالد الصاوي، محمد جمعة، محمد علي رزق، وكذلك إنجي المقدم وشريف دسوقي اللذان سيظهران كضيفَيْ شرف ضمن أحداث العمل، وهو من تأليف حميد المدني، ومن إنتاج مي متحال، وإخراج أحمد خالد موسى.