تراند اليوم : في ذكري رحيل كمال الشناوي .. أخرج فيلم واحد وفشل في تحقيق تكاليفه

تحل اليوم 22 أغسطس ذكرى رحيل الفنان الكبير كمال الشناوي أحد أهم نجوم السينما المصرية على مر التاريخ .

ولد الشناوي في 26 ديسمبر عام 1921، وعاش بداية حياته في السيدة زينب، وتخرج في كلية التربية الفنية جامعة حلوان، كان عضوًا في فرقة المنصورة الابتدائية، والتحق بمعهد الموسيقى العربية ثم عمل مدرسًا للرسم.

في عام 1948 مثل أول أفلامه “غنى حرب”، وفي نفس العام “حمامة سلام” و”عدالة السماء”.

في عام 1965 أخرج فيلم “تنابلة السلطان” وهو الفيلم الوحيد الذي أخرجه وأيضًا أنتجه وفشل في تحقيق تكاليفه.

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قدم كمال الشناوي العديد من الأدوار على مدار حياته والتي تنوعت من الخير للشر والدراما والكوميديا في أكثر من 272 فيلمًا قدمها طوال حياته.

شارك في العديد من الثنائيات الناجحة في الكثير من الأعمال التي لا تنسى فقدم ثنائيًا مع إسماعيل ياسين ومع فاتن حمامة وشادية، وكان آخر أعماله فيلم ظاظا عام 2006 قبل خمس سنوات من رحيله في 22 أغسطس عام 2011.