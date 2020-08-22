تراند اليوم : جنات: ألبوم “أنا في انتظارك”.. لا يتحامل على الرجال- تفاصيل

قالت الفنانة المغربية جنات إن أغنيات ألبوم «أنا في انتظارك» لا تتحامل على الرجال، وأكدت في حوارها مع «الشرق الأوسط» أنها تستعد حالياً لتصوير كليب جديد لإحدى أغنيات الألبوم وذلك عقب انتهاء أزمة «كورونا».

وأشارت إلى أنها تعيش حالة من السعادة بعد ولادة طفلتها الثانية «جوليا»، وطرحها لألبومها الغنائي الخامس الذي سجلت أغنياته على سنوات متباعدة. وأوضحت أنها لم تشعر بالقلق من تشابه اسم أغنيتها بأغنية «كوكب الشرق» أم كلثوم، وعبرت عن سعادتها بعد تحقيق الأغنية النجاح المنشود.

> لماذا تأخر طرح ألبومك الجديد «أنا في انتظارك» لمدة أربع سنوات كاملة؟

– مررت خلال السنوات الأربع الأخيرة، التي أعقبت طرحي لألبوم «بنفس الكلام» عام 2016ـ بعدد من الظروف السعيدة والحزينة على المستوى الشخصي، فتزوجت من زوجي محمد عثمان،

وأنجبت خلال تلك الفترة طفلتي «جنات»، و«جوليا»، كما مررت أيضا بوفاة والدي رحمة الله عليه، فالسنوات كانت سريعة للغاية، وكل عام يشهد حادثا مهما يشغلني لفترة طويلة،

ولذلك كانت أغنيات الألبوم تسجل على مدار السنوات الأربع، وأحمد الله سبحانه وتعالى على تمكني من الانتهاء من تسجيل كافة أغنيات الألبوم قبل ولادة ابنتي جوليا، حيث إنني كنت قد سلمت ماستر الألبوم لشركة «روتانا» قبل الولادة بعدة أيام.

> لماذا تحرصين دائما على تقديم ألبوم غنائي كامل في الوقت الذي يتجه فيه كثيرون إلى الأغنيات السينغل؟

– أنا من هواة ومحبي الألبومات الغنائية، وأُفضل أن أغيب عن جمهوري لعدة سنوات وأعود لهم بعمل غنائي محترم يتضمن 10 أغنيات وأكثر، لذلك تجدني أغيب بعض الوقت وأعود بعمل غنائي متكامل،

وللعلم أنا لست ضد فكرة الأغنيات السينغل، وأحبها وأقوم بطرحها من فترة لأخرى، ولكن يكون عملا مؤقتا أصبر به جمهوري المتشوق لسماع صوتي، وخلال السنوات الأربع الماضية قدمت أغنيتين سينغل،

وهما «صباح الخير يا جاري» و«انت الإحساس»، كما قدمت خلال أزمة «كورونا» أغنية «وطنية» مصرية بعنوان «أبطال بلدنا» مع الفنان محمد عدوية، وشاركت في أكثر من تتر عمل فني من بينها تتر مسلسل «كارمن» وتتر مسلسل «بخط الإيد».

> هل شعرت بالقلق بسبب تشابه اسم أغنيتك «أنا في انتظارك» مع أغنية «كوكب الشرق» أم كلثوم؟

– قبل طرح الأغنية كاملة، تلقيت عشرات الأسئلة من جمهوري وأصدقائي عن حقيقة قيامي بإعادة توزيع أغنية أم كلثوم التي كتبها بيرم التونسي ولحنها زكريا أحمد، من جديد في ألبومي،

وقلت لهم انتظروا، فإيقاعات وكلمات وألحان أغنيتي لا علاقة لها بالأغنية القديمة، وللعلم حاولت الابتعاد عن اسم أغنية أم كلثوم، ولكن العمل فرض نفسه علينا، ولم يكن هناك مجالا لتغييره، والحمد لله حققت الأغنية نجاحا جيداً.

Advertisements

> بعض المتابعين قالوا إن ألبوم «أنا في انتظارك» يهاجم الرجل؟

– الألبوم لم يهاجم الرجل مطلقا، ولكن هناك أغنيات تعبر وبكل صدق عن حالات المرأة الشرقية والعربية، فأنا سيدة وأحب أن أغني لكافة السيدات العربيات، وللعلم العمل يتضمن أغنية بعنوان «الظالم»

وهي من كلمات سلامة علي وألحان وليد سعد وخلال التسجيل طلبت من الشاعر تقليل حدة كلامها حتى تتناسب مع شخصيتي، فالناس اعتادوا علي بشكل معين، فقللنا من جرعة قوة الكلمات لأنها في النهاية هدفها توجيه رسالة للرجل الذي يظلم المرأة في حياته، وخرجت بالشكل الذي استمع له الناس.

> عدد أغنيات الألبوم 11 أغنية وليس 10 كالمعتاد لماذا؟

– في العادة وقبل طرح أي ألبوم أسجل ما يقرب من 15 إلى 20 أغنية، وأطرح منهم 10. وأؤجل الباقي لطرحه كأغنيات سينغل، لكن في هذه المرة سجلت ما يقرب من 15 أغنية،

وكانت هناك أغنية «اللي تشوفه» كنت أنوى طرحها كسينغل قبل دخولي في مرحلة الولادة، ولذلك خلال اختيار أغنيات الألبوم الجديدة استقريت على 10 أغنيات من 15 التي كنت قد سجلتهم للألبوم وأضفت عليهم أغنية «اللي تشوفه»،

وخلال الفترة المقبلة أي مع نهاية العام الجاري وبداية عام 2021 سأبدأ في طرح الأغنيات التي تم تأجيلها تباعاً.

> وهل سيتم تصوير أي أغنية من أغنيات الألبوم بطريقة الفيديو كليب؟

– بالتأكيد، خطة العمل على الألبوم تتضمن تصوير أغنية أو أكثر، خصوصا أنني اعتدت خلال الألبومات الماضية على تصوير أغنية بالتزامن مع طرح الألبوم، ولكن بسبب الظروف الحالية تم تأجيل فكرة التصوير إلى أجل غير مسمى، ولكن مع انحسار «كورونا» سيتم العمل على تصوير إحدى الأغنيات.

> كيف تمكنت من تحقيق التوازن بين تربية طفلتك الأولى جنات وتسجيل أغنيات الألبوم؟

– أنا منظمة في حياتي بشكل كبير، وقادرة على فعل أكثر من شيء في وقت واحد، كما أن أغنيات الألبوم سجلت على فترات متباعدة، فكان لدي الوقت الكافي في تريبة جنات،

والاهتمام بصحة جوليا، كما أن والدتي حفظها الله، كانت دوما تساعدني وتجلس بجواري، وأيضا زوجي محمد لا يتركني لحظة، وبعد معرفتي بالحمل، أسرعت في إنهاء تسجيل الأغنيات حتى يكون جاهزاً وقت الإنجاب، والحمد الله نجحت خططي.