شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون يشوق جمهوره ويكشف عن الفيديو الأول لفيلم "Black Adam" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم دواين جونسون، عن فيديو دعائى لفيلمه الجديد "Black Adam"، والمقرر طرحه فى 22 ديسمبر 2021، بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا، وعلق جونسون على المقطع الدعائى للفيلم، المتوقع كشف تفاصيله اليوم بملتقى "DC FanDome" الترفيهى، على إنستجرام قائلًا: "التسلسل الهرمي لعالم DC على وشك التغيير، سيصل Black Adam إلى DC FanDome. أنا شخصيًا أحيى شركائي في Warner Bros وDC على خلق هذه الفرصة التاريخية للمعجبين لاستيعاب عالم DC بأكمله بينما نواصل جميعًا إدارة تحديات COVID..أحسنتم .. الرجل ذو الرداء الأسود قادم ليسحقهم جميعًا".

وتعتبر شخصية "بلاك آدم"، من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى الممتد، وهو العدو اللدود للبطل شازام والشخصية من ابتكار سي سي بيك وأوتو بيندر، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران ، وكان موقع "آي جي إن" قد وضعه في المركز 16 ضمن قائمة أشرار القصص المصورة.

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وكان قد قرر دواين جونسون تأجيل بدء إنتاج فيلم المصارع العالمى الجديد ‪Black Adam‬، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، الذى كان من المقرر أن يبدأ خلال صيف هذا العام 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " ‪thedigitalwise‬"، وذلك عقب تصريح جونسون عن ذلك، حيث قال " أنا متحمس جدًا بشأن بلاك آدم بالمناسبة، لقد كنت أتدرب بشدة على هذا الدور، كان من المفترض أن نبدأ تصويره في الصيف، في يوليو، وسنرى أن كنا سنستطيع القيام بذلك أو لا.