شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يتبادل القبلات مع زوجته داخل "طفطف".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادل الفنان أحمد الفيشاوى، القبلات مع زوجته ندى كامل، داخل "طفطف" خلال قضاء إجازتهم الصيفية، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو مدته 19 ثانية، ظهر فيه وهو يقوم بتقبيل زوجته، التى ردت إليه القُبلة مرة أخرى، صحبه بتعليق: "بستغل الإجازة أحسن استغلال".

كشف النجم أحمد الفيشاوى عن صور جديدة من كواليس أحدث أعماله الفنية فى فيلم "30 مارس"، حيث نشر بعض الصور عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وجمعته تلك الصور مع كل من النجمة نيللى كريم، والفنان وليد فواز اللذين يشاركن كضيوف شرف من خلال أحداث العمل.



قبلة الفيشاوى لزوجته

الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، ومن المقرر أن ينضم خلال التصوير شخصيتان سيتم الإعلان عنهما الأيام المقبلة، ويشاركان كضيوف شرف فى أحداث الفيلم .





فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.

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