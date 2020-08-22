شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازى: لصوص الدولة الفاشلة فى لبنان سلبوا منها كل مقومات الجمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة اللبنانية أمل حجازي، عن حزنها من الحالة التى وصلت إليها بلادها من تأزم الوضع الاقتصادى وصولا إلى انفجار مرفأ بيروت، برسالة عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "لبنان الحبيب لقد عانيت على مر السنين من ظلم وسلب لكل مقوماتك الجمالية الربّانية سلبوك كل شيء تارة من لصوص الدولة الفاشلة وتارة اخرى من طائفية وإهمال معظم شعبك".



امل حجازي على تويتر

ووجهت أمل حجازي رسالة إلى الحكومة اللبنانية والنخبة السياسية، قائلة: " إذا أردتم الرحمة من الله فأرحموا لبنانكم أولاً غيّروا ما بأنفسكم تغلبّوا على طائفيتكم وحب زعيمكم من ثم اطلبوا رحمة الله".

وكانت قد هاجمت الفنانة أمل حجازى، الحكام والسياسيين اللبنانيين، مشيرة إلى أن كل شخص من الحكام تسبب فى حرب، قائلة "كل واحد من حكامنا عمل بلبنان حرب وتسمّت الحرب بأسمائهم يعنى كل واحد فى برقبته آلاف القتلى يعنى لو شافو لبنان مدمر وشعبه مقتول بالنسبة الهم مشهد أكتر من عادى، وآخر فترة الطائفية بلغت ذروتها".

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وفى سياق آخر أعربت المطربة اللبنانية أمل حجازى، عن حزنها عن حالة الطائفية التى يعيشها الشعب اللبنانى وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "أنا بحياتى ما شفت ولا هشوف شعب طائفى متل اكترية الشعب اللبنانى ولك انتو حرام يكون عندكن بلد متل لبنان مزرعة وكتيرة عليكن".

وأضافت: "وطالما انتو هيك الذل رح يضل آكلكن الشعب هو الفاسد قبل الحكومة عندكن كمية جهل وطائفية بتتصدر !!بعتذر من الشرفاء...".

وردت أمل حجازى على إحدى المتابعين، قائلة: "يا صديقتى مريم وقريبتى توقعت أى رد منك إلا ما قرأته، هل شهادة الحق فى ما أقول عن معظم الشعب يستحق منك كل هذا التعنيف وكأنى من أفلست شعبا وفجرته، آسفة لك إن كنت أزعجتك لأنك صاحبة نقاء سريرة وأعرف انك لا تقصدين ما كتبته حرفيا تصبحين على شعب شريف ووطن حر".