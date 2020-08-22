شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحاول طوكيو بطلة‪La Casa De Papel ‬ إثارة الجدل بنشر صورها عارية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت بعض التقارير إلى أن الممثلة الإسبانية ‪Úrsula Corberó‬ أورسولا كوربيرو بطلة مسلسل ‪la casa de papel‬ المعروفة باسم طوكيو تحاول إثارة الجدل مؤخرا، حيث نشرت النجمة المقربة لعشاق المسلسل الإسبانى الشهير، عددا من الصور التى ظهرت فيها عارية أكثر من مرة خلال الشهر الجارى، ما أثار اللغط حولها وقيل إنها تريد صنع الإثارة وليس إلا.

وكانت قد حرصت النجمة الإسبانية أورسولا كوربيرو، صاحبة شخصية "طوكيو" في مسلسل ‪La Casa De Papel‬، على الاحتفال بعيد ميلادها الـ31 الذى يوافق يوم 11 أغسطس، بمقطع فيديو لها وهى تلهو فيه مع كلبها نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام منذ قليل، والتي تبدو فيه وكأنها تستقبل عامها الجديد بالمكوث في منزلها.

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وكانت قد أعلنت شبكة نتفليكس منذ إيام عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، ويبدأ تصويره غدا الثالث من أغسطس الجارى، المسلسل فكرة أليكس بينا وإنتاج شركة Vancouver Media لصالح منصة نتفليكس.

وصرح مبتكر ومنتج المسلسل أليكس بينا: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو و ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث الغير قابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل. وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل "البروفيسور" حيث تصل الحرب الى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس".