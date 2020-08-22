ابتهالات النقشبندى وأشعار البابا شنودة فى العرض المسرحى "أتلانتس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض فريق شمعة وملاحة للفنون والدراما مسرحية "أتلانتس" على أحد المسارح برمسيس حتى يوم الاثنين 24 أغسطس، ويجمع العرض الغناء الصوفي ويمزجه مع ابتهالات النقشبندى وأشعار البابا شنودة.

مسرحية اتلانتس العمل المسرحي يقدمه مجموعة من الشباب المسرحي والخبرات ويقوم ببطولته فيولا عادل وياسمينا طلعت ومارى جرجس ومصطفى كريم ومحمد مشالى وأيمن سمير ومينا مرعى وأحمد عبد الصبور ومايكل تادرس وحاتم السكرى وأمير سلامة وساهر وماركو مسعود. والعمل تأليف بيشوى سمير - مايكل تادرس والمادة الفيلمية والمونتاج لمفيد منيرو مايكل تادرس والملابس لڤيولا عادل وتصميم الاستعراضات أحمد عنتبلى وغناء مايكل رضا وتوزيع موسيقى لساهر والموسيقى تصويرية إعداد مايكل تادرس و تنفيذ فيلو طارق وسينوغرافيا رينا ماهر ومالتى ميديا خالد صلاح ومساعدين إخراج ماريا أشرف و إسراء رزق وإدارة وعلاقات عامة شروق قمر وقصة وإخراج مايكل تادرس.

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