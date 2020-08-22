أصالة تظهر بـ"خاتم خطوبة" وتكشف حقيقة ارتباطها

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهورها بخاتم خطوبة، مما أشاع خبر خطبتها بعد شائعة زواج طليقها المخرج طارق العريان.

وكانت أصالة قد نشرت فيديو على حسابها عبر موقع "أنستقرام" ظهر به ظرف مقفول يحوي 200 يورو وخاتماً من الألماس ظنه الجمهور خاتم خطوبة، رغم أنها أعلنت اسم المرسل ووصفته بالأخ والصديق خالد.

وعبر مداخلة هاتفية لبرنامج "et بالعربي" كشفت أصالة حقيقة خطبتها، قائلة إنها تمر منذ انفصالها عن طارق العريان بصدمة لأن علاقتهما كانت عميقة وممتدة للجذور.

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وأضافت أن قلبها حالياً مقهور وحزين وأنها غير مرتبطة في الوقت الحالي، ولا تعرف إذ كانت لديها القدرة على الارتباط من جديد أم لا في المستقبل.



وأوضحت أنها مخطوبة لنفسها فهي تهتم بروحها حالياً وترتبط بها، حتى أنها قامت بشراء دبلة لنفسها مكونة من عدة قلوب محطمة.

يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت في يناير/كانون الثاني انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاماً.