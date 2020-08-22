شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يهنئ أيمن قمر وتوما على "بالبنط العريض" للجسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المطرب والملحن عمرو مصطفى، صناع أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى، الشاعر أيمن بهجت قمر، والموزع الموسيقى توما، قائلا عبر صفحته على فيس بوك: "طبعا لازم أبارك على الأغنية الجامدة أوى.. ألف مبروك لإخواتى أيمن بهجت قمر وتوما عشرة العمر".





من جانبه أعرب توما عن سعادته بتهنئة عمرو مصطفى، قائلا: "أحلى تهنئة مكالمة من أخويا وزميل النجاحات عمرو مصطفى، وأقوله الكبير كبير يا مورى".

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وطرح المطرب الإماراتى حسين الجسمى، أحدث أغانيه فى العام الجديد 2020 بعنوان "بالبنط العريض" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمى، توزيع ومكساج توما.

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دى ف إيديك.. ما انت فى لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد، حبيبى خدها ومنى ليك.. مشتريك آه مشتريك، فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك، لو أنا هوصفك اوصف ايه.. عُقد فُل أبيض وفيه، قلب بيدلدق حنان.. مِـلكى بقى وأنا أدرى بيه، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد".