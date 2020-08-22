شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان من أمام البحر: عمرى 38 سنة وأحب نفسى وتجاعيد وجهى ولن أعمل بوتكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نورهان، أن عمرها الحقيقى بلغ 38 عاما، وأنها تحب تجاعيد وجهها وأنها لن تقوم بعمل أى عملية من عمليات التجميل والبوتكس، حيث نشرت صورة عبر حسابها على إنستجرام، من أمام البحر، صحبتها بتعليق: "أنا أحب تجاعيدى، وهذا ما أنا عليه، عمرى 38 سنة أمتن فيهم إلى الله، وهذا لا يضايقنى إطلاقا، لن أفعل البوتكس وأحب نفسى".



نورهان

وكانت الفنانة نورهان، استعادت مؤخرا ذكريات مسلسل "عائلة الحج متولى" للنجم الراحل نور الشريف، بصور من كواليس تصوير العمل الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه لأول مرة فى موسم دراما رمضان 2001 ومازال يعرض بنجاح حتى الآن.





ونشرت نورهان، الصور التى ترجع إلى 19 عاما، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "كواليس الحج متولى.. رحمه الله".. مضيفة: "العظيم رحمه الله، والنجمة الجميلة قلباً وقالباً رانيا يوسف.. وأنا كان عندى خدود".

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يشار إلى أن نورهان شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، الذى حقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه فى أيام شهر رمضان، وتفاعل الكثير من الجمهور مع الشخصيات، خاصة وأن المسلسل يرصد الحياة الاجتماعية فى هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.



الفنانة نورهان

وتدور أحداثه الفيلم فى إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات، ويشارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوى، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغنى، منة عرفة، محمد على رزق، حسنى شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى لمالكها تامر مرسى.