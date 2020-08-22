شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تهنئ على ربيع وأوس أوس على مسرحية "صباحية مباركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النجمان على ربيع وأوس أوس الفنانة هنا الزاهد فى كواليس ‏مسرحية "صباحية مباركة" التى يقدمها الثنائى على أحد مسارح جاردن سيتى، بعد ‏افتتاح العرض الذى يخرجه الفنان أشرف عبد الباقى، بعد عيد الأضحى المبارك.

وشاركت الفنانة هنا الزاهد، صورا عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، مع أبطال المسرحية، كما هنأتهم على العرض موجها الشكر للنجم أشرف عبد الباقى على جهوده الفنية المبذولة وطالبت من متابعيها الذهاب لمشاهدة المسرحية.





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وكان النجم أشرف عبد الباقى، قد وجه رسالة شكر لجمهوره الذى حرص على ‏عرض المسرحية الجديدة "صباحية مباركة"، ونشر صورا من العرض عبر حسابه ‏على إنستجرام، قائلا: "شكراً لجمهورنا الجميل اللي نورنا في اول عروض مسرحية ‏‏"صباحية مباركة" ومبسوطين من ردود أفعالكم".‎

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، ‏وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى ‏محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى ‏نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى‎.‎

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، ‏وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، ‏وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى‎.‎