شكرا لقرائتكم خبر عن حنان سليمان.. الممثلة المفضلة للنجمة الراحلة شادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتزلت الفنانة الراحلة شادية الفن فى منتصف ثمانينيات القرن الماضى، وقررت التفرغ للعبادة وصارت حياتها تمثل لغزا لمعجبيها ومحبى فنها، إلا أنها لم تتطرق يومًا إلى حرمانية الفن أو تتبرأ من تاريخها، بل كانت متابعة جيدة لكل ما يقدم على الساحة الفنية.

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كانت الفنانة شهيرة أقرب أصدقاء النجمة الراحلة شادية من الوسط الفنى حتى وفاتها، وفى أحد لقاءاتنا من النجمة شهيرة على صفحات الخليج 365، سألناها عن الممثلين الذين أعجبت بهم شادية لترد إنها كانت تحب من الممثلات الفنانة حنان سليمان - التى تحتفل بعيد ميلادها اليوم - وتشيد بأدائها وتناولها لشخصياتها ومن الممثلين الفنان أحمد عز.

وتشارك حنان سليمان فى حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وشاركت حنان سليمان فى العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات. وكانت بدايتها فى مسرحية الجوكر مع الفنان محمد صبحى وفيلم يارب ولد مع الفنان فريد شوقى ومسلسل المال والبنون ومسلسل الضوء الشارد. كما شاركت فى مسلسل أبو ضحكة جنان ومسلسل الأدهم.