شاهد.. بيومي فؤاد يحتفل بافتتاح مطعمه الجديد بحضور نجوم الفن

احتفل الفنان بيومي فؤاد بافتتاح مطعمه الجديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". قام فؤاد بافتتاح مطعمه وسط مجموعة من نجوم الفن، هم حمدي المرغني، محمد أنور، أكرم حسني، أحمد فتحي، علاء مرسي ومصطفى خاطر. فتحي، علاء مرسي ومصطفى خاطر. Advertisements ووجه لهم رساله شكر عبر حسابه قائلًا: "شكر خاص للناس الجميلة اللي شرفوني في افتتاح مطعمي الجديد". جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد فيلم "الغسالة"، بمشاركة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، تأليف: عادل الصليب، إخراج: عصام عبدالحميد. إضافه إلى فيلم "صاحب المقام"، الذي عُرض على إحدى المنصات الإلكترونية بمشاركة آسر ياسين، يسرا، أمينة خليل، تأليف: إبراهيم عيسى، إخراج: محمد جمال العدل. الفنان بيومي فؤاد فيلم "الغسالة"، بمشاركة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، تأليف: عادل الصليب، إخراج: عصام عبدالحميد. إضافه إلى فيلم "صاحب المقام"، الذي عُرض على إحدى المنصات الإلكترونية بمشاركة آسر ياسين، يسرا، أمينة خليل، تأليف: إبراهيم عيسى، إخراج: محمد جمال العدل.

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