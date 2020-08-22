وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقة الصوت الذهبى فى ختام نسختها الخامسة بمسرح الجمهورية

تسلم الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، جوائز النسخة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبى التى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، وذلك فى الثامنة مساء السبت 22 أغسطس بمسرح الجمهورية‪.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغانى الزمن الجميل يؤديها عدد من الأصوات الشابة الذين تم ترشيحهم لتصفيات المسابقة، يقدمون أغانى: "لعبة الأيام" ألحان رياض السنباطي أداء رحمة ضاحي، "للصبر حدود" ألحان محمد الموجي أداء أسماء عبده، "أمانة عليك" ألحان كارم محمود أداء محمد أحمد، "يا حبيبي عد لى تاني" ألحان منير مراد أداء كريم حراجي، "خايف أقول" ألحان محمد عبد

الوهاب أداء عبد الله محمد، "أهو دا اللى صار" ألحان سيد درويش أداء مازن حلمي.

بالإضافة إلى "أنت مين" ألحان كمال الطويل أداء إسلام محمد، "البندقية" آلحان كمال الطويل أداء محمد طارق، "سحب رمشه" الحان عبد العظيم عبد الحق أداء محمد علي، "اعطني الناي" الحان نجيب حنكش أداء فرح السيد، يعقب الحفل تكريم لجنه التحكيم، وإعلان أسماء الفائزين‪.

Advertisements

وتكونت لجنة تحكيم مسابقة "الصوت الذهبى" من مجموعة من كبار الفنانين والأكاديميين برئاسة الدكتور مصطفى محمد، وعضوية: الموسيقار الكبير هاني شنودة، الدكتور

إيمان مصطفى، المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع والفنان الكبير الدكتور أحمد إبراهيم‪.

وكانت المرحلة الأولى من التصفيات قد أقيمت فى أواخر فبراير الماضى، ثم المرحلة الثانية من المسابقة والتى أقيمت عبر الإنترنت، بلغ عدد المواهب المتأهلة خلالها 49 من وسط 120 متسابقا من محافظات: شمال سيناء، أسيوط، المنيا، الأقصر، المنوفية، دمياط، الغربية،البحيرة، دمياط، الدقهلية، الغربية والقليوبية، إضافة إلى القاهرة والجيزة، كما تم إعفاء المشاركين من المحافظات الحدودية وجنوب الصعيد من سداد رسوم الاشتراك‪.

وخلال المرحلة الثالثة بدأت الفنانة الدكتورة إيمان مصطفى، أستاذ الغناء بالكونسيرفتوار والفنان الدكتور مصطفى النجدى تدريب خمس عشر موهبة جديدة ممن اجتازوا اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة من المسابقة، لتحديد المراكز العشر الأولى، حيث يقدم صندوق التنمية للفائزين منح دراسية ببيت الغناء العربى بالإضافة إلى مبالغ مالية للمراكز الأولى.