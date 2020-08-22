صورة التجهيزات الأولية لحفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بالمنطقة الترفيهية العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أغسطس الجاري. ومن المقرر أن يقتصر الحفل على حاملي الدعوات فقط مع الأخذ بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ويشار إلى أن يقدم المطرب عمرو دياب Advertisements خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهورة على خشبة المسرح. خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهورة على خشبة المسرح. وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صورة من التجهيزات الأولية لحفل الهضبة :

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