صورة التجهيزات الأولية لحفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بالمنطقة الترفيهية العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أغسطس الجاري.
ومن المقرر أن يقتصر الحفل على حاملي الدعوات فقط مع الأخذ بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويشار إلى أن يقدم المطرب عمرو دياب
وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صورة من التجهيزات الأولية لحفل الهضبة :
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