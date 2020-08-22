الليلة.. عرض المتفائل على المسرح القومي

يقام في الثامنة مساء اليوم، السبت، عرض "المتفائل" للنجم سامح حسين، وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وتتراوح أسعار التذاكر بين ٥٥ - ٧٥ - ١٠٥ جنيهًا.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من

شباب المسرح القومى.

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موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.