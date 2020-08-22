غدًا.. عرض "كأنك تراه" على مسرح الطليعة

يقام في السابعة مساء غدٍ، الأحد، عرض "كأنك تراه" على مسرح الطليعة بالعتبة (قاعة صلاح عبدالصبور)، ومن المقرر أن يكون سعر التذكرة 25 جنيهًا.

يشار إلى أن "كأنك تراه" عرض مسرحي إنشادي ذات الطابع الديني، يخاطب النفس من خلال السيرة

العطرة لسيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم"، وأشعار وابتهالات في حب رسول الله، ويناقش العرض مجموعة من قضايا المجتمع على جميع المستويات والمجالات، ويوضح كيفية التعامل معها وحلها من خلال تطبيق تعاليم الرسول الكريم لنرتقى بالمجتمع والإنسانية.

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العرض.. تأليف نسمة سمير، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، بطولة محمد يونس، ماهر محمود، علاء النقيب، سامح فكري، إيهاب بكير، مريم هانى، ندى عاصم، أحمد عبدالهادى، محمد الجعفرى، عمرو خالد، الطفلة إنجي إيهاب، وكوكبة من المنشدين، إخراج ماهر محمود.