تفاصيل وموعد عرض حكاية أمل حياتي ضمن مسلسل "إلا أنا"

تنطلق الحكاية الثاثة من مسلسل "إلا أنا" وتحمل عنوان "أمل حياتي" للنجمة حنان مطاوع، وذلك مساء السبت المقبل عبر شبكة قنوات dmc.

يشار إلى أن يقدم مسلسل

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"إلا انا" ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.

ويذكر ان حكاية "أمل حياتي" بطولة حنان مطاروع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.