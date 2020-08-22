ليكرز وباكس يردان بقوة واصابة مقلقة لليلارد

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 51 دقيقة

رد كل من لوس انجلس ليكرز وميلووكي باكس، ابرز المرشحين لاحراز اللقب، على خسارتهما في مستهل المباريات الاقصائية في البلاي اوف ضمن الدوري الاميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين وحققا فوزهما الاول على بورتلاند ترايل بلايزرز واورلاندو ماجيك تواليا ليعادلا النتيجة 1-1، في حين تعرض نجم بلايزرز داميان ليلارد لاصابة مقلقة في ابهامه.

في المباراة الاولى وعلى الرغم من اكتفاء لوبرون جيمس بتسجيل 10 نقاط فقط، ثأر ليكرز من بلايزرز والحق به خسارة قاسية 111-88 علما بان الخاسر فقد نجمه داميان ليلارد الذي اصيب في ابهامه وخرج قبل دقيقتين من نهاية الربع الثالث بعد تسجيله 18 نقطة.

وخضع ليلارد الذي يعتبر ركيزة اساسية في فريقه لا سيما في الاونة الاخيرة حيث سجل معدلا مقداره 37,6 نقطة في المباراة الواحدة بالاضافة الى 9,6 تمريرات حاسمة في 8 مباريات بعد استئناف النشاط في فقاعة اورلاندو، الى فحص بالاشعة أكد عدم وجود اي كسر، من دون ان يؤكد ناديه ما اذا كان قادرا على خوض المباراة التالية ضمن هذه السلسلة. وتألق انطوني ديفيس في صفوف ليكرز بتسجيله 31 نقطة مع 11 متابعة وبات اول لاعب في صفوف ليركز يسجل 30 نقطة في مباراة ضمن البلاي اول في اقل من 30 دقيقة منذ ان حقق هذا الانجاز اسطورة النادي كريم عبد الجبار.

وقاد النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو فريقه الى استعادة توازنه ضد اورلاندو ماجيك بالفوز عليه 111-96 بتسجيله 28 نقطة مع 20 متابعة، واضاف بروك لوبيز 20 نقطة وبات كونوتون 15 للفائز في حين تابع المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش تألقه وسجل 35 نقطة بعد 32 سجلها في المباراة الاولى.