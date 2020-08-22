تأهل قريب لتورونتو وبوسطن

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 01:15 مساءً - وضع كل من تورونتو رابتورز حامل اللقب و بوسطن سلتيكس قدمه في نصف نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد تقدم الأول على بروكلين نتس 3-0 والثاني على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بالنتيجة عينها، في “فقاعة” أورلاندو.

وفي المنطقة الغربية، تقدم لوس أنجلس كليبرز فريق دالاس مافريكس 2-1، ويوتاه جاز فريق دنفر ناغتس 2-1.

وأشار مدرب بورتلاند ترايل بلايزرز ان نجمه داميان ليلارد، افضل لاعب في فقاعة اورلاندو بعد استئناف الدوري اثر تفشي فيروس كورونا، سيلعب السبت ضد لوس أنجلس ليكرز (1-1) بعد إصابته بالسبابة اليسرى.

تقدم ثلاثي لتورونتو وبوسطن

وهيمن تورونتو على نتس 117-92 وبات على بعد فوز واحد لحسم سلسلة من 7 مباريات ممكنة في الدور الاول من الادوار الاقصائية “بلاي أوف”، حيث يتوقع ان يلاقي بوسطن في نصف نهائي منطقته.

وكان الكاميروني باسكال سياكام رجل المباراة بتسجيله 26 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات حاسمة لتورونتو.

أضاف فريد فانفليت 22 نقطة بينها 6 ثلاثيات من 10 محاولات، مؤكداً تألق فريقه خارج القوس حيث بلغ معدل تسجيله 47,8%.

وبعد دخوله الاعتيادي من مقاعد البدلاء، سجل الإسباني سيرج ايباكا 20 نقطة و13 متابعة.

وقال موزع تورونتو كايل لاوري (11 نقطة و10 متابعات و7 تمريرات حاسمة): “نحاول الاستحواذ في كل مرة. لا يمكننا التركيز على شيء آخر. انهاء المباريات هو الاصعب ونعرف انهم لن يستسلموا”.

من جهة فريق مدينة نيويورك، الذي بلغ معدل تسجيله 30%، كان تايلر جونسون الافضل مع 23 نقطة واضاف كاريس لوفيرت 15.

وسيطر رابتورز على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، وبلغ تقدمه في ربعها الأخير 31 نقطة.

وشق بوسطن ايضاً طريقه بتغلبه على فيلادلفيا 102-94، في ظل تألق كمبا ووكر (24 نقطة و8 متابعات) وجايلن براون (21 نقطة و7 متابعات).

واكتفى جايسون تايتوم بتسجيل 15 نقطة لبوسطن، بعيدا عن معدله البالغ 32,5 نقطة في أول مباراتين، اذ عانى من مشكلة اخطاء مطلع المباراة اجبرته على الجلوس طوال الربع الثاني.

ولدى الخاسر، سجل الكاميروني العملاق جويل امبيد 30 نقطة و13 متابعة بينها 14 رمية حرة.

قال مدرب سيكسرز بريت براون الذي تفوق فريقه بالمتابعات (57-45) والمحاولات الثانية (20-9) “قمنا بما يلزم دفاعيا للفوز في مباراة. لكن اهدرنا الكثير من الفرص الهجومية”.

وبرغم اقترابه من الاقصاء، بدا امبيد مصمما على الفوز في مباراة الاحد “لا اريد ان نخسر بنتيجة نظيفة. لا اريد ذلك في سجلي”.

دالاس يخسر المباراة ودونتشيتش

وفي الغربية، تقدم لوس انجلس كليبرز على دالاس مافريكس 2-1 بفوزه عليه 130-122.

وتألق النجم كاوهي ليونارد، حامل لقب العام الماضي مع تورونتو، بتسجيله 36 نقطة و9 متابعات.

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قال مدربه دوك ريفرز: “رأيته يلعب بشكل رائع الليلة. من خلال نقاطه ودفاعه، وايضا اسلوبه الذي يحدّد توجه الجميع”.

وبعد ربع أول شهد تحديا بدنيا قويا (23-23)، تقدم كليبرز 58-54 على الاستراحة ولم يتخل بعدها عن افضليته.

وأشار ليونارد انه حاول ان يكون “شرسا” بعد خسارة المباراة الثانية “الفريق بأكمله يلعب بشراسة. يساعدونني للحصول على تسديدات سهلة”.

والى خسارته المباراة، تعرض دالاس لصفعة كبيرة باصابة نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش (21 عاما) بكاحله الايسر في الربع الثالث.

ترك الملعب وهو يعرج لكنه عاد في الربع الاخير، لينهي المباراة بـ”تريبل دابل” مع 13 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

وقال اللاعب المميز الذي يحوم شك حول مشاركته في المباراة الرابعة “ليست خطيرة. هي التواء بسيط”.

وأشار مدربه ريك كارلايل: “من الصعب معرفة كيفية تقدم الامور. لدينا افضل العلاجات الطبية هنا، على غرار باقي الاندية، وسنتابع رد الفعل في الساعات الـ36 المقبلة”.

واكتسح يوتاه جاز خصمه دنفر ناغتس 124-87 ليتقدمه 2-1.

ويدين يوتاه بفوزه بشكل كبير الى الموزع مايك كونلي، في اول مشاركة له في “البلاي أوف”، إذ ترك فقاعة اورلاندو لحضور ولادة طفله ثم خضع لحجر لمدة اربعة ايام.

وقال كونلي الذي سجل 27 نقطة بينها 7 ثلاثيات من 8 محاولات “كنت سعيداً للعودة مع الشبان. ليس سهلا ان تخضع لحجر: خلال اربعة ايام سُمح لنا بالخروج نصف ساعة فقط يوميا وربما للمس الكرة”.

كما تألق لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير (21 نقطة و14 متابعة) ودونوفان ميتشل (20 نقطة).

ولدى دنفر ثالث المنطقة الغربية في الدور المنتظم، سجل الصربي نيكولا يوكيتش 15 نقطة وجمال موراي 12.

عودة ليلارد

وأكد تيري ستوتس مدرب بورتلاند ان نجمه ليلارد سيخوض مواجهة السبت ضد ليكرز متصدر المنطقة الغربية، مستعينا بصفيحة على سبابته اليسرى المخلوعة.

وقال ستوتس: “يخضع لعلاجات اليوم. العديد من العلاجات طوال اليوم”.

تابع: “اعتقد انه سيضع صفيحة، لكنه سيلعب”.

وتعرض ليلارد للإصابة خلال خسارة فريقه المباراة الثانية 88-111.

وكان ليلارد، أحد أبرز اللاعبين بعد استئناف الدوري، رافعاً فريقه الى مباراة الملحق المؤهلة على حساب مفميس غريزليز.

سجل 50 نقطة ضد فيلادلفيا، 61 ضد دالاس و43 ضد بروكلين.