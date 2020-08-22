ألابا “بكنباور الجديد” في بايرن ميونيخ

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 01:15 مساءً - “بالنسبة لي فإن دايفيد الابا هو بكنباور الأسمر”. لم يسبق للرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني كارل-هاينتس رومينيغه الإشادة بلاعب إلى هذا الحد. اكتسب المدافع النمسوي الملتزم بمكافحة العنصرية بعداً رياضياً جديداً هذا الموسم وخارج إطار الرياضة.

تحوّل اللاعب الظهير إلى مركز قلب الدفاع، حيث سيحاول الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كبح جماح البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وزميله الهداف اليافع بطل العالم كيليان مبابي.

بعمر الـ28 عاماً أصبح ركنا قياديا في تشكيلة “ريكوردمايستر”، ما دفع رومينيغه إلى القول: “هو أول لاعب على هذا المستوى منذ فرانتس (بكنباور) يحمل بيده صولجان”، القائد من الخطوط الخلفية.

تابع رومينيغه، الذي واكب قدوم ألابا بعمر السادسة عشرة من نادي اوستريا فيينا النمسوي: “أصبحت شخصيته أقوى، كما لعب دورا اضافيا بسبب لون بشرته”.

أبصر ألابا النور في العاصمة النمسوية لوالد نيجيري هو الموسيقي الشهير جورج ألابا ووالدة فيليبينية. كان من اوائل الناشطين اعتراضا على مقتل الاميركي صاحب البشرة السمراء جورج فلويد على يد شرطي في أيار الماضي في مينيابوليس.

“العنصرية في كل مكان”

يشهد ألابا “واجهت العنصرية باستمرار في حياتي، شبابي، طفولتي واليوم أيضا. تخيّم مسألة العنصرية على حياتي للأسف. الكلمة التي تبدأ بحرف ن (نيغر = زنجي) أُطلقت في وجهي باستمرار، لم يكن شيئا استثنائيا”.

نظرا لمكانته الحالية، يقرّ بنجاته من الهجمات، لكن أصدقاءه لم ينجحوا بالافلات منها “عندما استمع الى رواياتهم، أقول لنفسي احيانا: هل تغيّر أي شيء؟. يحزنني ويفطر قلبي أن ارى معاناة اشقائي وشقيقاتي من أصحاب البشرة السمراء”.

معاناة صقلت شخصيته وجعلته القائد الذي أصبح عليه.

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قطع مرحلة بعيدة هذا الموسم نظراً للظروف. بعد شغله لفترات طويلة مركز الظهير، تحوّل شريك الفرنسي فرانك ريبيري سابقا على الرواق الايسر، الى قلب دفاع بدءا من تشرين الثاني، بعد إصابة الأساسيين نيكلاس زوله والفرنسي لوكاس هرنانديز.

وسّع اللاعب البالغ طوله 1,80 م، لكن القوي بكراته الرأسية، دائرته واصبح قائدا دون منازع لخط الدفاع. قال مدربه هانزي فليك الربيع الماضي: “تطوّره في هذا المركز لافت. يقود الفريق ويعطي الأوامر”.

توقعات غوارديولا

وفيما يراهن النمسوي حاليا مع ادارته، في ظل تلميحه بترك النادي البافاري بعد نهائي لشبونة، كان فليك في غاية الوضوح “اريد الاستثمار، بكل ثقلي، حتى يبقى هو وتياغو (الاسباني الكانتارا الراغب بالرحيل) معنا”.

لأن ألابا اصبح من اركان غرف الملابس بنظر مدربه. يقول اللاعب المميز: “اتحدث كثيرا مع الشبان. يأتون الي غالبا لطرح الاسئلة، احاول ان أريهم المسار الصحيح”.

كشف الكندي اليافع الفونسو ديفيس، اكتشاف بايرن هذا الموسم، ان ألابا قدم له نصائح قيمة للتطور في مركز الظهير الايسر.

قبل فليك، توقع مدرب كبير تطوّر هذا اللاعب المتعدد الادوار.

وقال الإسباني بيب غوارديولا، الذي أشرف على “دي روتن” بين 2013 و2016 عن اللاعب، الذي يشغل مركزا في خط الوسط مع منتخب بلاده “يمكنه اللعب اينما كان. هو سريع وجيّد في العودة إلى الوراء ومركّز دوما بنسبة 100%”.

في القرن الـ20، رفع “القيصر” بكنباور المسابقة القارية الأولى ثلاث مرات. أما ألابا، فأحرزها في 2013، وسيكون قادراً على إضافة لقب جديد الأحد في حال اسكاته نجمي هجوم سان جيرمان.