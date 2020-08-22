كونتي يثير الشكوك حول مستقبله في إنتر

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

أثار أنطونيو كونتي مدرب إنتر الإيطالي الشك حول إمكان استمراره في منصبه، بعد الهزيمة في نهائي الدوري الأوروبي (أوروبا ليغ) لكرة القدم أمام إشبيلية الإسباني 2-3، بعد قوله ان على النادي أن يدرس مستقبله “معي أو من دوني”.

وقال مدرب جوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق بعد المباراة لقناة “سكاي سبورت”: “الآن سنعود إلى ميلانو، وسنأخذ يومين إجازة. سنلتقي بعدها وندرس الموسم وكل شيء بطريقة هادئة جداً. سنحاول التخطيط لمستقبل إنتر معي او من دوني”.

وأضاف كونتي (51 عاماً): “لقد كان موسماً صعباً للغاية من جميع وجهات النظر، يجب اتخاذ أفضل قرار من أجل مصلحة إنتر، بأقصى قدر من الود. لا يوجد استياء، هناك وجهات نظر مختلفة”.

ونجح كونتي في أول موسم له مع الـ”نيراتزوري” بقيادته لوصافة الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن جوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية، وإلى نصف نهائي الكأس المحلية، والنهائي الأوروبي.

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وقال لاعب خط الوسط السابق، الذي تسلم منصبه في أيار 2019: “بالنسبة إلي كانت سنة رائعة، أنا أشكر هؤلاء الذين أعطوني الفرصة للحصول على تجربة رائعة. أعتقد أنني أعطيت الكثير وتلقيت الكثير، من هذا المنظور أنا سعيد جداً”.

وتحدث كونتي عن تعرضه لأمور لم يكن ينتظرها: “مع ذلك، لم تعجبني بعض المواقف التي شهدتها هذا العام”. مضيفاً: “لدي أيضاً عائلة ويجب أن اقرر ما إذا كانت أولويتي لا تزال كرة القدم، لأن هناك حد لكل شيء. لا أريد أن تتأثر حياتي الخاصة أيضاً”.

واعتبر رئيس النادي الصيني ستيفن تشانغ أن الموسم تحت قيادة كونتي جعل أصحاب النادي الصينيين: “متفائلين بالمستقبل. لم ننجح هذه المرة، لكننا سنحاول مجددا في العام المقبل”.

وقال: “أهم شيء هو أن تستمر في التطور، لأن المستقبل مشرق. كونتي وطاقمه التدريبي يقومون بعمل رائع. وكما قلت، سنرتاح لبضعة أيام ونخطط للمستقبل”.