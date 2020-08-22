كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حنان مطاوع تنتهي من تصوير مسلسلها الجديد "أمل حياتى" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرص الفنانة حنان مطاوع على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت حنان مطاوع عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، برفقة فريق العمل، وعلقت قائلة"المخرج الموهوب الواعد احمد حسن والمؤلف الشاطر الناجح امين جمال من آخر يوم تصوير أمل حياتي ،احلي كاست انتاج واخراج وتمثيل وتاليف بجد حتوحشوني يارب بالنجاح والقبول والفتوح يارب".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق وهو من بطولة الفنان ياسرجلال ، فتحي عبد الوهاب ، حنان مطاوع ، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار هانى سرحان ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى.