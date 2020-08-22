شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تحتفل بفيديو من كواليس العودة للاستوديو لتحضير عمل جديد مع فريقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة العالمية مادونا، إلى تجهيز عمل فنى جديد، حيث نشرت مقطع فيديو من كواليس التحضيرات برفقة فريق العمل، واكتفت مادونا بتعليقها على المقطع المصور الذى نشرته عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "عدنا فى الاستوديو.. كيف نخسر؟".

يأتى هذا بعد ساعات قليلة، من استعادة مادونا، الذكرى العشرين لإطلاق أغنيتها المنفردة الرئيسية لألبومها الثامن، حيث كتبت ملكة البوب، فى تغريده، "21 أغسطس 2000.. تم إطلاق الأغنية المنفردة الرئيسية لألبوم الاستوديو الثامن لمادونا رسميًا.. الأغنية التى كتبها مادونا وميرويس، وصلت إلى المركز الأول فى عدة بلدان بعد فترة وجيزة.. الذكرى العشرون السعيدة".

وكانت قد احتفلت النجمة العالمى مادونا، يوم 16 أغسطس الجارى، بعيد ميلادها الـ62، حيث توجهت فى رحلة إلى جاميكا مع بداية عامها الجديد للاحتفال بعيد الميلاد وسط الأصدقاء، ونشرت النجمة الأمريكية صورا من مشاركتها أصدقائها الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتبت فى تعليقها عليها: "مرحبًا جاميكا.. عيد الميلاد"، كما كشفت مادونا عن صورة أخرى وهى تحمل طبقا يوضح أنها بدأت عامها الـ62 بتدخين الماريجوانا.



مادونا تحضر لعمل جديد

وتدخين مادونا الماريجوانا فى هذا السن يدعم نظريتها أنها مازلت قارة على العطاء، ومواكبة أحدث طرق الغناء كما أنها تعتبر هدفا لكل الجيل الجديد ليتعاملوا معها ويكونوا مثلها، والدليل على ذلك أغنية دوا ليبا الجديدة "‪Levitating " التى تعاونت فيها مع ملكة البوب مادونا كذلك النجمة العالمية ميسى اليوت بالتعاون مع دى جى ‪The Blessed .

كما احتفلت النجمة العالمية مادونا، فى عيد ميلادها الـ62، بجلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت بها ترتدى فستان أبيض مزين بالورود إضافة إلى تزينها بأكسسوارت ملونة.

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مادونا تحتفل بتجهيزات العودة للاستوديو



مادونا

يأتى هذا بعدما فاجأت النجمة العالمية مادونا، جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا بلقطة طريفة مع كلبها، قبل يومين من الاحتفال بمناسبة عيد ميلادها الـ62، حيث ولدت النجمة الأمريكية يوم 16 أغسطس من العام 1958.

وظهرت مادونا فى مكالمة فيديو عبر الهاتف مع كلبها كوكو، وقد شاركت مقطع الفيديو للمكالمة بينها وبين كلبها عبر تطبيق FaceTime، مع الجمهور على صفحتها بموقع "إنستجرام"، وكانت ترتدى مادونا سترة سوداء من الدانتيل، إضافة إلى عقدًا ذهبيًا، كما تدلت خصلات شعرها الأشقر الشهير فى مقطع الفيديو بينما كانت تنتظر أن يرد كلبها على الهاتف.



مادونا تلهو أثناء تحضيرات الاستوديو

مادونا مع فريق العمل أثناء التحضيرات

وشوهد كوكو شيواوا، وهو يحدق فى عدسة الكاميرا فى مكالمته مع نجمة البوب الأمريكية ​​التى استقبلت مكالمة الكلب "كوكو، وقالت له: هل هذا أنت؟.. هل تتصل لترى ما أردت لعيد ميلادى؟.. لم يتبق سوى أيام قليلة".

يذكر أن ملكة البوب مادونا قد ألغت عددا من حفلاتها الغنائية ضمن جولتها Madame X Tour بسبب الإصابات المتكررة بركبتها والتى تشعرها بحالة من الألم الشديد وذلك قبل أشهر من ظهور فيروس كورونا covid-19 الذى تسبب فى توقف الأحداث الفنية فى العالم، وبالرغم من الآلام التى عانت منها مادونا طوال الأشهر الماضية، إلا أن ذلك لم يمنعها من الحفاظ على جسدها ممشوقا ومذهلا.



