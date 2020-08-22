شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صورة.. إحسان عبد القدوس وزوجته يستقبلان العندليب فى روز اليوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورة نادرة كشف عنها حساب الأديب والكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، على إنستجرام، ترجع قصتها إلى حفل افتتاح معرض رسامى مجلة روز اليوسف، فى حقبة خمسينيات القرن الماضى، حيث استقبل الروائى والأديب الراحل وزوجته لولا، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وظهر خلال الصورة، وصول العندليب عبد الحافظ إلى مقر الافتتاح وهو يصافح "لولا" زوجة عبد القدوس، الذى كان بجوارها خلال استقبال الضيوف.



عبد القدوس وزوجته لولا فى استقبال العندليب

وكانت هناك صورة نادرة أيضا، جمعت الفنان القدير الراحل أحمد مظهر، مع الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، ترجع تاريخ التقاطها إلى أوائل النصف الثانى من القرن العشرين، حيث ظهر فارس السينما مرتديا قبعة فوق رأسه، بينما ارتدى الأديب الراحل قميص أبيض اللون ونظارة شمسية.

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ويبدو من الصورة، التى نشرها حساب منسوب لعائلة الأديب الراحل إحسان عبد القدوس، عبر حساب إنستجرام، أنهما كانا فى مرحلة الشباب.

احمد مظهر واحسان عبد القدوس

وعمل مظهر فى عدد من الأفلام التى كتبها إحسان عبد القدوس، منها فيلم "الطريق المسدود - 1958" مع سيدة الشاشة العربية النجمة فاتن حمامة، وفيلم "النظارة السوداء - 1963" مع النجم أحمد رمزى، ومع فاتن حمامة مرة أخرى فى فيلم "إمبراطورية ميم - 1972".