شكرا لقرائتكم خبر عن كمال الشناوى يحكى قصة خلافه مع أنور وجدى فى لقاء مع هانى رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى وفاة الفنان الكبير كمال الشناوى، اليوم السبت، والذى يعد أحد دنجوانات السينما المصرية، خاصة أنه وهب كل عمره من أجل الفن وتميز بالفعل فى أدائه التمثيلى سواء فى الدراما أو السينما، حيث تميز بحسه الفنى فى أدواره المختلفة التى قدمها، حيث قدم أدوار الفتى الوسيم والطيب والشرير والجان، وعاصر التغير الزمنى الذى طرأ على الفن حتى أنه قدم دور الأب والجد ببراعة شديدة.

وكشف كمال الشناوى فى لقاء نادر مع النجم هانى رمزى الذى أدى دور المذيع، عن خلافه مع الفنان الراحل أنور وجدى قائلا كان وقتها هو فتى الشاشة الأول قبل ظهورى على الساحة الفنية، وكان واد شكله حلو وممثل ولم يكن اتجه وقتها للإنتاج أو الإخراج، وكنت شايفه وقتها أنه كبر على الأدوار أنه يطلع لسه فى الجامعة ويضحك على البنات وكده لأن الناس مش هتصدقه، ووقتها الناس فهمتنى أنى هاكون منافس لأنور وجدى وفعلا كانت حقيقة.

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وأضاف فى مرة من المرات كنت بعمل فيلم مع حلمى رفلة وإحنا فى الأستوديو كنت عاوز أتكلم فى التليفون، والمكان في جهازين للتليفون واحد تحت والثانى فى غرفة الإنتاج، فقمت برفع السماعة حتى أتصل لكنى وجدت حلمى يتحدث إلى شخص من جهاز التليفون في غرفة الإنتاج فأغلقت السماعة، وبعد بضع دقائق توقعت أنه أنهى المكالمة فرفعت السماعة مرة أخرى لكنى وجدت حلمى يتحدث مع أنور وجدى وباين إنه زعلان جدا، وبيلومه على أنه عاملى 3 أفلام ووصفنى بأنى واد من الشارع ومن وقتها جاتلى عقدة من أنور وجدى.

وتابع فى مرة صحفى أجرى معى حوارا وسألنى على رأيى فى أنور وجدى، وطبعا أنا شايل منه من وقت ما وصفنى بأنى واد من الشارع، فقلتله هو بيعتبرنى منافس له لأن أنا أصغر منه سنا وأقدر أعمل أدوار هو ميقدرش يعملها وهو كبر وبقى كرشه قدامه وأنا معنديش.

واختتم حديثه، أنور وجدى قابلنى بالصدفة فى أستوديو مصر، وقالى بعتلك كتير تيجى تشتغل معايا وحتى مش بترد عليا، وأنا معنديش مشكلة تقول عليا ممثل وحش أو منفعش لكن ليه تقول كرشى قدامى ده كتير، وقالى أنا زمان جربت الجوع وكنت بقسم ساندوتش الفول أفطر بنصه واتعشى بالنص التانى، وقالى كلام كتير خلانى بكيت وأخدته بالحضن وبوسنا بعض.