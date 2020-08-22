شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر أدوارد فى مسلسل "لؤلؤ" مع مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان إدوارد تصوير أول مشاهده فى مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مى عمر، والتى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث يجسم إدوارد دور مدير أعمال نرمين الفقى التى تعمل مطربة، وتتعرف عليه مى عمر حتى يساعدها فى حلمها أن تصبح مغنية مشهورة ليقوم بإنتاج أغنيات لها.



ادوارد بشخصيته فى مسلسل لؤلؤ

مسلسل "لؤلؤ" تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم.

وشارك ادوارد فى مسلسل "فرصة تانية" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.