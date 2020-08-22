شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير فيلم "ريتسا" لـ أحمد حاتم ومحمود حميدة مطلع سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير فيلم "ريتسا" للنجم أحمد حاتم والفنان الكبير محمود حميدة فى التعاون الثانى بينهما بعد نجاح فيلم "الغسالة"، الذى عرض فى السينمات الفترة الماضية، وفيلم "ريتسا" مازال فى مرحلة التحضيرات وإبرام تعاقدات النجوم استعدادا للتصوير مطلع سبتمبر المقبل فى العديد من الأماكن الذى يقوم بمعاينتها المخرج أحمد عبد الله صالح فى مدينة الإسكندرية والقاهرة ومدينة الغردقة.

فيلم "ريتسا" من نوعية الأفلام الرومانسية ويعني الاسم "أنثى القنفد"، وهو اسم نهائي للعمل، ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من مايان السيد ومحمد الشرنوبى وأحمد حاتم ومحمود حميدة وهو من تأليف معتز فتيحة، وجارى اختيار باقى النجوم فى الوقت الحالى.

وكانت آخر أعمال أحمد حاتم ومحمود حميدة فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته الفنانة هنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

ومن ناحية أخرى يشارك أحمد حاتم فى فيلم "قمر 14"، الذى يلعب بطولته النجوم خالد النبوى، وغادة عادل، وأحمد الفيشاوى، حيث يعد يتضمن الفيلم 5 حكايات درامية بنجوم مختلفين، من إخراج هادى الباجورى.