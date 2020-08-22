بطل التزلج بيتر نورتوغ يعترف بإدمانه المخدرات ويطلب المساعدة

رنا صلاح الدين - اعترف النرويجي بيتر نورتوغ، بطل العالم، والبطل الأولمبي للتزلج على الثلج مرتين، بأنه يعاني من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات، وطلب من الأخصائيين تخليصه من هذه الآفة.

ووفقا لـ"روسيا اليوم" نقلا عن موقع "Dagbladet" فإن نورتوغ أدلى بتصريحات خلال مؤتمر صحفي حيث قال: "لديّ مشاكل جدية في تعاطي المواد المخدرة، بما في ذلك الكحول والمخدرات.. لم آخذ المشكلة على محمل الجد وأخفيتها عن الناس من حولي، كنت أتعاطى المخدرات بشكل دوري من ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع، لقد وصلت إلى الحضيض، وأحتاج إلى مساعدة أخصائيين".

اللاعب أضاف: "أنا في حالة من اليأس والخوف مما سيجلب لي المستقبل، أعتذر من الجميع، لكل من خيبت ظنهم مرة أخرى.. أعلم أن التحقيق قادم، سأتحمل مسؤولية ما فعلته"، مشيرا إلى أنه أصيب بالإدمان بعد انتهاء مسيرته الرياضية.

يذكر أن بيتر نورتوغ صاحب الـ 34 عاما أحرز مداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كندا "فانكوفر 2010 "، وتوج بطلا للعالم 13 مرة، وفائز بكأس العالم مرتين، أعلن اعتزاله رسميا في ديسمبر 2018.