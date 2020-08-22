مصارع يطرد عروسه من حفل الزفاف

رنا صلاح الدين - أثار المصارع الروسي وبطل العالم في المصارعة الرومانية، زاوربيك سيداكوف، جدلا كبيرا خلال حفل زفافه بعدما طرد عروسه.

قناة" إن تي في" التلفزيونية الروسية، ذكرت أن الرياضي وبعض الضيوف تلقوا في خضم الاحتفال رسائل هاتفية رافقتها مقاطع فيديو أظهرت عروسه جالسة بوضع غير لائق.

وبحسب القناة التلفزيونية، فقد ادعى صاحب الرسالة أن الفتاة التي اختارها عروسا له كانت تعمل في الماضي في مكاتب تقدم خدمات مرافقة الأثرياء.. وبعد ذلك أمسك المصارع عروسه من شعرها وطردها من حفل العرس.

القناة التلفزيونية قالت إن عشيقا سابقا للعروس دبر تلك الفضيحة في محاولة للانتقام منها بهذه الطريقة.