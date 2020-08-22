رصاصة طائشة تستقر في رأس اللاعب اللبناني محمد عطوي

رنا صلاح الدين - أصيب اللبناني محمد عطوي لاعب الأنصار، برصاصة طائشة في رأسه لينقل سريعا إلى أحد المستشفيات لمحاولة إنقاذه.

ووفقا لما كشفته شبكة LBCI اللبنانية، فإن عطوي كان يسير بشكل طبيعي في محيط منطقة الكولا في بيروت، ليسقط فاقدا وعيه بسبب رصاصة "طائشة" أصابت رأسه.. مشيرة إلى أن قوات الأمن تحقق حاليا لمعرفة تفاصيل ما حدث.

محمد عطوي

وكالة (فرانس برس) الفرنسية وشبكة بي إن سبورتس، نقلتا عن شاهد عيان قوله: "محمد كان في منطقة الكولا في بيروت إذ كان ينهي أوراقه لشراء لوحة سير عمومية، وبينما كان يتحدث مع أحد الأشخاص سقط على الأرض فاقدا الوعي".

وأضاف، "نُقل إلى المستشفى سريعا حيث تبين أن رصاصة مستقرة في رأسه وهو الآن يخضع لجراحة دقيقة وحالته حرجة".

Advertisements

ولم يتحدد بشكل رسمي مصدر الرصاصة حتى الآن، إلا أن تقارير لبنانية أشارت إلى أن إطلاق النار في الهواء حدث خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في منطقة قريبة من الكولا.

محمد عطوي

مصدر طبي في المستشفى الذي نُقل له اللاعب كشف تفاصيل حالته قائلا: "الآن هو في غرفة العناية المركزة حيث يخضع لعملية دقيقة وطويلة تحتاج إلى إحداث شق في الرأس، كما أن حالته تميل إلى الاستقرار وتم إيقاف النزيف".

لاعب الوسط اللبناني صاحب الـ 32 عاما سبق له اللعب بقميص العديد من الأندية اللبنانية، كما مثّل منتخب لبنان في أكثر من مناسبة سابقة.

محمد عطوي