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وفاة أسطورة كرة القدم التونسية حمادي العقربي

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رنا صلاح الدين - ودعت جماهير كرة القدم التونسية، أسطورة منتخبهم الوطني، اللاعب السابق حمادي العقربي، الذي توفي في إحدى مصحات مدينة صفاقس، عن عمر ناهز 69 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

الفقيد واسمه الحقيقي محمد بن رحيم، بعد أسطورة النادي الصفاقسي التونسي، وصانع أمجاده، حيث فاز معه بلقب الدوري التونسي في ثلاث مناسبات، أعوام 1978، و1981، و1983.

daf05b50c7.jpgحمادي العقربي

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حمادي العقربي، كان من الجيل الذهبي لمنتخب تونس، وأحد صناع ملحمة كأس العالم "الأرجنتين 1978"، حيث حقق منتخب "نسور قرطاج"، أول انتصار للعرب والأفارقة في المونديال، بالفوز على المكسيك 3-1. . واحترف بعد مونديال الأرجنتين في نادي النصر السعودي.

afb3093c5f.jpgحمادي العقربي

الاتحاد التونسي لكرة القدم، ونادي الصفاقسي، نشرا على صفحتيهما في "فيسبوك"، رسالة تعزية بالفقيد، كما تقرر الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق مباريات الأسبوع 21 من الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، ترحما على روح العقربي.

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