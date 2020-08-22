مالوما يفاجئ الجمهور بألبومه الجديد PAPI JUANCHO

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ النجم الكولومبي العالمي مالوما جمهوره بطرح ألبومه الخامس بعنوان PAPI JUANCHO.
تم إنتاج الألبوم من قبل مساعديه منذ فترة طويلة ويتضمن أغنيات يشارك فيها عدد من الفنانين، نذكر من بينهم Justin Quiles و Lenny Tavarez و Myke Towers و Jory Boy.
ألبوم PAPI JUANCHO هو الألبوم الثالث لمالوما منذ عدة سنوات، بعد ألبوم 2019 11:11 و 2018 F.A.M.E. يتضمن الألبوم أغنية مالوما الأخيرة “هاواي” وأغنية “ADMV” لشهر أبريل، والتي أصدرها مع مقطع فيديو ظهر فيه كرجل عجوز.
جدير ذكره أن مالوما قدّم في العام الماضي مع ملكة البوب مادونا أغنية Medellín”. ومن المقرر أن يؤدي مالوما كجزء من جوائز موسيقى الفيديو التي تنظمها MTV عن بُعد في 30 أغسطس الحالي.
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