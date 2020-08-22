لأول مرة.. حنان شوقي تطرح أغنية على "يوتيوب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 السبت 2020/8/22 01:21 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/8/22 01:21 م بتوقيت أبوظبي

فاجأت الفنانة المصرية حنان شوقي جمهورها بطرح أغنية دينية جديدة بصوتها لأول مرة، وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب". الأغنية بعنوان "آل البيت" من كلمات الشاعر وليد عباس، وألحان من التراث الصوفي، وتقول: "أنا جيتكم يا عباد الله.. مادد إيديا بقول لله سائل على باب الكرماء.. جبر الخاطر على الله انا جيتكم يا آل البيت.. وماليش بيت غير هذا البيت Advertisements حالي كله ليكو شكيت.. شيلوا عني قولت آه أنا جيت كم في عنيا دموع.. ريحوا القلب الموجوع شجر الهم طلعله فروع.. النجده يا رجال الله". وتعد الفنانة حنان شوقي واحدة من أبرز الفنانات في فترة التسعنيات سواء في الدراما التلفزيوينة أو السينمائية. بدأت الفنانة المصرية حنان شوقي حياتها الفنية في طفولتها بعد ظهورها في برنامج "أبلة فضيلة"، لتدخل بعدها مرحلة النجومية وتقدم أدواراً كثيرة في أعمال هامة مثل "ليالي الحلمية" في التليفزيون، و"الإرهابي" في السينما.



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