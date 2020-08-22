نجوم الفن في خطوبة ابنة مدحت العدل.. ومحمد رمضان يشعل الحفل

احتفل الكاتب والسيناريست المصري مدحت العدل بخطوبة ابنته آية العدل على عمر شطا، الجمعة، في إحدى قري الساحل الشمالي بمصر.





حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وبعض رجال الأعمال، أبرزهم لبلبة، ليلى علوي، إلهام شاهين، يسرا، حسين فهمي، هالة صدقي، والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية بوسي شلبي وخالد النبوي.





وأشعل النجم محمد رمضان حفل الخطوبة بعدد من أغنياته الشهيرة، مثل: "مافيا" و"نمبر وان"، ورقصت يسرا وإلهام شاهين على أغنية "بنت الجيران" لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال.





كما رقص العروسان على ألحان أغاني الهضبة عمرو دياب، وسيطرت على الحفل أجواء من البهجة والسعادة.

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وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو من الحفل، ونشرت النجمة إلهام شاهين صوراً وأرفقتها بتعليق: "يا دنيا يا غرامي".

كما نشرت بوسي شلبي فيديو من الحفل عبر حساباتها على مواقع التواصل، وعلّقت: "النجوم في خطوبة ابنة مدحت العدل.. أحلى نجوم".



