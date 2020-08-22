في ذكرى وفاته.. تفاصيل لقاء نادر مع كمال الشناوي

استطاع الفنان الراحل كمال الشناوي، أن يترك بصمة شديدة الوضوح على شاشة السينما، فقد كان يمتلك موهبة استثنائية؛ لذا ظل مطلوبا ومرغوبا من شركات الإنتاج حتى أيامه الأخيرة.

وفي ذكرى وفاته التي تحل، السبت، 22 أغسطس، ننشر تفاصيل لقاء نادر أجراه على شاشة التليفزيون المصري في برنامج بعنوان "صفحات من حياتي" تقديم الإعلامية فريال صالح.

وكشف الشناوي في حواره عن حبه للتمثيل منذ الطفولة، وقال إنه كان يتمنى العبور لقلوب الجمهور من بوابة الغناء، ومن أجل ذلك التحق بمعهد الموسيقى، ولم يكمل دراسته بالمعهد وتركه بعد 3 أشهر.





وذكر الشناوي أنه دخل التمثيل بالصدفة، عن طريق صديقه القاضي، إذ كان القاضي شقيق المخرج نيازي مصطفى الذي رشحه للمشاركة في أول عمل سينمائي.

وأكد الشناوي في حواره أن فيلم "ليلة الحنة" أمام شادية كان أول أعماله الناجحة، وأنه تمرد على دور الفتى الأول بعد بطولة ما يقرب من 180 فيلما.

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وأضاف أنه غير جلده في فيلم "المرأة المجهولة" وكان أول دور شر يقدمه، وعارضه في الفكرة الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، لكنه أقنعه بأن الفنان يجب أن يقدم أدوارا متنوعة ومختلفة.





وتحدث كمال الشناوى عن الطريقة التي يتعامل بها مع ابنه، موضحا أنه يعتبره كصديق، ويناقشه في كل شيء وأنه أقنعه بالسفر إلى العاصمة البريطانية لندن كي يرسم ملامح طريقه، ولم يساعده حتى يستطيع الاعتماد على نفسه، ونجح ابنه في هذا الاختبار الصعب.

يذكر أن كمال الشناوي ولد في 26 ديسمبر 1918، ورحل عن عالمنا في 22 أغسطس 2011 بعد معاناته مع مرض السرطان، وتزوج مرتين، وكانت الأولى من ناهد شريف، والثانية من فاطمة شاكر شقيقة الفنانة شادية.



