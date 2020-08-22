وسائل إعلام: تحطم طائرة شحن بعد إقلاعها من مطار جوبا المزيد

تحطمت طائرة شحن، السبت، بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان.

وقال كور كوال أجيو، المدير العام لمطار جوبا، إن طائرة شحن تحطمت في حي ريفيريندم (الاستفتاء) بعد دقائق من إقلاعها من المطار.

وأضاف كوال أن طائرة الشحن كانت متجهة إلى مدينتي واو وأويل وعلى متنها عدد من الركاب، مشيرا إلى أنه لم ترد تفاصيل فورية عن سبب تحطم الطائرة.

وأشار إلى أن فريق من المطار هرع إلى مكان الحادث للحصول على مزيد من التفاصيل حول الضحايا.