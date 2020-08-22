الميركاتو الصيفي.. إشارات من حسام عوار بخصوص مستقبله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الجزائري حسام عوار، نجم خط وسط أولمبيك ليون الفرنسي، بإشارات بخصوص مستقبله، حيث بدأت تظهر ملامح وجهته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عوار، صاحب الـ22 عاما، تألق بشكل لافت خلال منافسات دوري أبطال أوروبا حيث ساهم في وصول فريقه لنصف نهائي المسابقة، وهو ما جعله يدخل اهتمامات عدة أندية أوروبية كبرى.

الموقع الفرنسي "لو 10 سبور"، المتخصص في أخبار الانتقالات، كشف عن اسم النادي الذي يفضل لاعب الوسط الجزائري الانتقال إليه خلال الميركاتو الحالي.

يوفنتوس.. أولوية

أبدت عدة أندية رغبتها في التعاقد مع حسام عوار في فترة الانتقالات الصيفية، من بينها أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني، الساعيين للتعاقد مع لاعب وسط جديد.

نجم أولمبيك ليون يفضل، وفقا للموقع الفرنسي الشهير، الانضمام ليوفنتوس الإيطالي الذي يستعد لإحداث ثورة في تشكيلته تحت قيادة مدربه الجديد أندريا بيرلو.

بيرلو يسعى لإيجاد معوض في خط الوسط للنجم الفرنسي بليز ماتويدي الذي رحل عن الفريق صوب إنتر ميامي الأمريكي، بعد تجربة استمرت 3 سنوات.

ووفقا لمصادر إيطالية، فإن بيرلو يبدي إعجابا كبيرا بحسام عوار الذي يملك لمسة فنية ساحرة، كما يمتاز بقدرته على القيام بواجباته التكتيكية على الوجه الأكمل.

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رغبة عوار في حمل قميص "السيدة العجوز" ستكون مرتبطة بقدرة النادي الإيطالي على الاستجابة للطلبات المالية لنادي ليون الفرنسي، الساعي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من بيع لاعبيه في الميركاتو الحالي.

ويخطط ليون للحصول على 54 مليون جنيه إسترليني من عملية بيع عوار خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل حل أزمته المادية.

مستقبل واعد

يرشح العديد من الملاحظين حسام عوار لأن يصبح واحدا من أفضل اللاعبين في مركزه خلال السنوات القادمة.

وشهد أداء عوار نقلة نوعية في الموسم الحالي، حيث أصبح لاعبا متكاملا بعد أن تغلب على نقائصه البدنية والتكتيكية.

ومنذ أن أصبح لاعبا محترفا في سنة 2018، شارك حسام عوار في 137 مباراة سجل فيها 24 هدفا وأهدى 27 تمريرة حاسمة.